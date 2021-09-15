الإمارات تخون المقيمين فيها: معلومات عن الملايين منهم ارسلت الى "إسرائيل"!

العالم - الامارات

وبحسب الوثائق المسربة، فقد أرسلت وزارة الخارجية الإماراتية هذه المعلومات إلى كيان الاحتلال من خلال رسالة رسمية موقّعة من قبل مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين حمد مطر الشامسي لتتحكم سلطات الاحتلال بمعرض إكسبو 2020 الدولي بصورة مبرمجة وأدق لتوفير أمنه.

وبحسب الموقع، تظهر الوثيقة المسربة أن معلومات المقيمين الإماراتيين المرسلة إلى الجانب الإسرائيلي تضم صورهم وأسماءهم وجنسياتهم ونسخًا من جوازات سفرهم وعناوين أماكن إقامتهم مع الهواتف.

ومن بين هؤلاء المقيمين في الإمارات، 42472 شخصًا من الجنسية الصينية و49535 من الجنسية الأمريكية و1624005 من الجنسية الباكستانية و13592 منهم من الجنسية التركية و17434 من الجنسية الروسية و28120 من الجنسية الفرنسية و75408 من الجنسية الفلسطينية و448111 منهم من الجنسية المصرية و64201 من الجنسية اللبنانية وغيرهم مما يصل إلى 8 ملايين من جنسيات مختلفة من البلدان المختلفة في العالم بأسره.

وكان قد نشر موقع "صحافة الجديد" قبل أيام خبرًا لفت فيه إلى أن شركة "سوبر كام" الاسرائيلية ستقوم بحماية أمن معرض "إكسبو" ومراقبة المشاركين في المعرض عن طريق استخدام الأسوار الإلكترونية.

كما أشار الموقع إلى أن "الموساد تم افتتاح مكتبه في دبي، ومن مهماته المشاركة في حماية الأمن لـ "إكسبو 2020"، لأن الوثائق والتقاير تشير إلى أن "الموساد" يشارك في حماية أمن المعرض ولذلك كان قد طلب من السلطات الإماراتية ملفًا كاملًا "يضم عناوين جميع المقيمين في الإمارات لتنفيذ وتكثيف المراقبة والتحكم الأكثر عليهم".

ووفق "مجهر الجزيرة"، فإن هذه الشركة تعمل على انتهاز الفرص الاقتصادية المتاحة لـ "إسرائيل" في اتفاقيات التطبيع حسب ما قاله رئيسها اوردان ترابيلسي.

ومن الواضح أن أنشطة شركة "سوبر كوم" تخضع لتغطية وإشراف الموساد نفسه+