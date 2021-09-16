جونسون يعتبر الاتفاق مع استراليا مساعدا للسلام في المحيطين الهادئ والهندي

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وقال جونسون إن هذه الخطوة، وهي جزء من تحالف دفاعي جديد بين بريطانيا وأستراليا وامیرکا، "لم يكن المقصود منها أن تكون معادية لأية قوة أخرى"، بعد أن وصفت الصين هذه الصفقة بأنها "تهديد للاستقرار الإقليمي".

وأعلنت بريطانيا وامریکا وأستراليا، عن إقامة شراكة أمنية ثلاثية، ستتلقى أستراليا ضمن هذه الشراكة تكنولوجيا الغواصات النووية الأمريكية خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، والتي سيتم بناؤها في أديلايد بأوستراليا.

وفي وقت لاحق قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده انسحبت من الاتفاقية الموقعة مع فرنسا بشأن شراء غواصات فرنسية غير نووية.

من جانبها قالت فرنسا انها تشعر بالخيانة والغضب والمرارة بسبب إلغاء استراليا صفقة الغواصات النووية.

في سنة 2016، فازت شركة بناء السفن الفرنسية بمناقصة بناء أسطول غواصات (غير نووية) لأستراليا مكون من 12 غواصة جديدة، ما مثل أكبر صفقة عسكرية في تاريخ أستراليا، حيث بلغت قيمتها حوالي 40 مليار دولار أمريكي.