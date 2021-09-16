سيد من وعد ووفي.. قوافل العز تكسر شوكة امريكا

العالم - نبض السوشيال

واستقبلت الجماهير اللبنانية في منطقة العين البقاعية قافلة الوقود الايراني بالورود والأرز، حتى ان كاميرا العالم رصدت اناسا يبكون من الفرحة مفتخرين بسيد المقاومة الذي وعد ووفى تماما كما عهده الصديق وحتى العدو.

مواقع التواصل الاجتماعي كانت الاكثر سخونة حيث انهالت التعليقات ووصلت وسوم #سيد_من_وعد_ووفي #حزب_الله #قوافل_العز #قافله_الوعد_الصادق (في إشارة الى قافلة صهاريج المازوت الايراني التي جاءت من ميناء بانياس السوري ودخلت عبر الهرمل اللبنانية نحو بعلبك)، الى الترند وأصبحت الاكثر تداولا في لبنان وعدة بلدان عربية.

سيد من وعد ووفى

الناشطون افتخروا بسيد المقاومة الذي لطالما وفى بوعده، معتبرين ان الطريق الذي مرت عبره قوافل المازوت الايراني او "قوافل العز" كما سموها، معبدة بدماء الشهداء وهي نتاج لتضحياتهم ومحاربة للتكفيريين وإلا لكانت هذه الطريق بيد الإرهابيين ولما تمكن احد من انقاذ لبنان من الحصار.

"Douaa | دعاء" قالت: هذه الطريق معبّدة بدماء الشهداء ودموع الأمهات.. هي بفضلهم معبر إلى كل لبنان.. وهي طريق كسر الحصار وأنف أميركا وأذيالها.. ١٦ أيلول ٢٠٢١ هو يوم للتاريخ..

"فاطِمة" غردت قائلة:

ها نحنُ جُندُ الله..ها نحنُ حزب الله..نوفي بما قُلناه..لا ننحني لا ننثني إلا أمام الله

"علي رضا" قال:

يا فرحة الشهداء على ما صنعت دماءهم… #سيد_من_وعد_ووفى

"Hassan Yazbek" قال:

مهما بلغت التحديات و الصعوبات "سوف نعبر"

نصر ثالث للمقاومة

الناشطون أكدوا ان وصول المازوت الايراني الى لبنان انتصار جديد للمقاومة بعد انتصار التحرير 2001 وانتصار تموز 2006 واليوم انتصار كسر الحصار الامريكي.

"Ali Mattar" غرد قائلا: لقد كسر الحصار، وانكسرت شوكة أمريكا، وهشمت هيبة "إسرائيل" مجدداً بخوفها تعطيل مسار السفينة.

الاعلامية راميا الابراهيم قالت: 25 آيار 2000 التحرير 14 آب 2006 انتصار تموز 28 آب 2017 التحرير الثاني 16 أيلول كسر الحصار الأميركي سنصلي بالقدس قريبا... #الأمين شكرا

"Hussein" قال:

جُمرك الصهاريج.. فليبقَ العزاءُ في ديار الحاقدين مُقام..

"غالب جواد" قال:

َ *•وڪـانَ وعـدا مـفـعـولا..* *الـفـاتـحـة لأرواح الشـهـداء.."* *ڪـسرنـا الحـصـار* *#سيد_من_وعد_ووفى * جهارًا نهارًا.. إنَّ وعدهُ صدق

"إسراء ج' قليط" قالت:

جهارًا نهارًا أمامَ أعيُن محورِ العُدوان الكسيرة.. #قافلة_كسر_الحصار_الأميركي #سيد_من_وعد_ووفى

"عبير.." قالت:

استقبلوهم بالرز والورد والزغاريد، أهل الصبر كسروا الحصار وازالوا الحدود

العزة لمحور المقاومة والذل للمطبعين المتآمرين:

الناشطون هاجموا من تآمر على الشعب اللبناني ومنع عنه المحروقات وحاصره، وقارنوا بين احتفالات العز والكرامة في لبنان وبين احتفالات الذل التي أقامها المطبعون بعد عام من اتفاقاتهم مع الاحتلال الاسرائيلي.

"Darine hourany" قالت:

كسرت الحصار الاميركي وخليتنا نشعر بالعزة والكرامة.. سيد الانتصارات #سيد_من_وعد_ووفى

"Darine hourany"

كسرت الحصار الاميركي وخليتنا نشعر بالعزة والكرامة.. سيد الانتصارات #سيد_من_وعد_ووفى

"ابن العراق" غرد قائلا:

#سيد_من_وعد_ووفي على ارض اسياد المقاومة في #لبنان يحتفل الشرفاء بكسر انف #امريكا_والسعودية و #إسرائيل بينما في نفس اللحظة والوقت تقام الاحتفالات على ارض الخزي والعار في #الامارات بمرور سنة على ذل #التطبيع_خيانة مع مغتصبي #القدس_الشريف

"Rosana El Toufaili" غرد قائلا:

من القلب شكراً إيران شكراً سوريا الأسد شكراً حزب الله