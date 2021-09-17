وصول مراقبين دوليين الى القرم للاشراف على الانتخابات

العالم-اسيا والباسفيك

وقال رئيس لجنة برلمان القرم لشؤون الدبلوماسية الشعبية والعلاقات بين القوميات، يوري غيمبيل ، إن المجموعة تضم مراقبين من فرنسا وصربيا وتونس وفنزويلا , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أن المجموعة تضم 9 مراقبين وخبراء، بينهم 4 من فرنسا و3 من صربيا , موضحا أن المراقبين يخططون لزيارة عدد من مراكز الاقتراع في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الفدرالية أثناء الانتخابات التي تجري في روسيا من 17 إلى 19 سبتمبر.

وفي وقت سابق أصدر البرلمان الأوروبي تقريرا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، دعا فيه إلى فرض عقوبات على مواطني دول الاتحاد في حال مشاركتهم في مراقبة الانتخابات الروسية في القرم، التي وصفها الاتحاد بأنها غير شرعية، لعدم اعترافه بانضمام القرم إلى روسيا في عام 2014.