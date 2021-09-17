الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وصول مراقبين دوليين الى القرم للاشراف على الانتخابات

وصول مراقبين دوليين الى القرم للاشراف على الانتخابات
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

وصلت مجموعة من المراقبين الأجانب من عدة دول إلى جمهورية القرم الروسية لمراقبة انتخابات مجلس الدوما.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال رئيس لجنة برلمان القرم لشؤون الدبلوماسية الشعبية والعلاقات بين القوميات، يوري غيمبيل ، إن المجموعة تضم مراقبين من فرنسا وصربيا وتونس وفنزويلا , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أن المجموعة تضم 9 مراقبين وخبراء، بينهم 4 من فرنسا و3 من صربيا , موضحا أن المراقبين يخططون لزيارة عدد من مراكز الاقتراع في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الفدرالية أثناء الانتخابات التي تجري في روسيا من 17 إلى 19 سبتمبر.

وفي وقت سابق أصدر البرلمان الأوروبي تقريرا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، دعا فيه إلى فرض عقوبات على مواطني دول الاتحاد في حال مشاركتهم في مراقبة الانتخابات الروسية في القرم، التي وصفها الاتحاد بأنها غير شرعية، لعدم اعترافه بانضمام القرم إلى روسيا في عام 2014.

روابط ذات صلة

واشنطن تواصل الحوار مع موسكو حول الامن السيبراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لدى لقائه نظيره البيلاروسي الرئيس رئيسي يدعو الى تطوير العلاقات مع بيلاروسيا

وصول مراقبين دوليين الى القرم للاشراف على الانتخابات

استهداف مواقع حيوية سعودية في جيزان وأنباء عن إغلاق المطار

واشنطن تواصل الحوار مع موسكو حول الامن السيبراني

خلال لقائه نظيره الأوزبكي على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في قمة شنغهاي للتعاون.... السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم

أول اتفاق عسكري كبير بين إدارة بايدن والسعودية