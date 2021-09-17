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مباحثات ليبية مصرية في مجال الصحة والعلاج

مباحثات ليبية مصرية في مجال الصحة والعلاج
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الصحة الليبي علي الزناتي مع نظيرته المصري هالة زايد آلية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجانبين في مجالي التدريب والتأهيل، ومجال إدارة بعض المراكز في ليبيا.

العالم-افريقيا

كما تم خلال اللقاء - الذي جاء في إطار مشاركة وزارة الصحة في الدورة الحادية عشر للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة المنعقدة في القاهرة - التأكيد على ما جاء في الاتفاقية التي تم توقيعها بمدينة طرابلس في العشرين من أبريل الماضي، والتي دخلت حيز التنفيذ من قِبل وزارة الصحة المصرية منذ فترة, حسبما نقلته وكالة الانباء الليبية.

وأصدرت وزارة الصحة المصرية في الثاني والعشرين من أبريل الماضي قرارًا يقضي بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية.

وكذلك المشاركة الفعالة في تزويد الجانب الليبي بكميات من الأكسجين تقدر بأكثر من 700,000 لتر، لتغطية العجز الذي حدث في ليبيا، نتيجة للعطل الذي دخل فيه مصنع وادي الربيع.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على إرسال فريق مصري لتقييم بعض المستشفيات الكبرى كمستشفى طرابلس الجامعي ومركز بنغازي الطبي من آجل البدء الفعلي في تشغيل وإدارة وتدريب الكوادر بالمراكز من آجل توطين العلاج بالداخل.

كما تم الاتفاق على البدء بتنفيذ برنامج تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة المعد من قِبل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وفي إطار استكمال الدراسات في الزمالة المصرية؛ تم الاتفاق على إرسال الكوادر المصرية للعمل بالمستشفيات الليبية، واعتماد بعض المراكز الدراسية في ليبيا، وذلك لاستفادة الجانب الليبي من الخبرات المصرية، واستفادة الجانب المصري باستكمال الفترة المطلوبة عليهم للدراسة.

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