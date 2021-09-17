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الأسير محمود العارضة بطل جلبوع يوجه رسالة لوالدته

الأسير محمود العارضة بطل جلبوع يوجه رسالة لوالدته
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

وجه الأسير 'محمود العارضة' أحد أبطال نفق الحرية رسالة إلى والدته عبر محامي هيئة الأسرى 'رسلان محاجنة' جاء فيها: بعد التحية والسلام.. حاولت المجيئ لأعانقك يا أمي قبل أن تغادري الدنيا لكن الله قدر لنا غير ذلك.

العالم ـ فلسطين

"أنتِ في القلب والوجدان وأبشرك بأني أكلت التين من طول البلاد، والصبر والرمان، وأكلت المعروف والسماق والزعتر البري، وأكلت الجوافة بعد حرمان ٢٥ عاما وكان في جعبتي علبة العسل هدية لك، سلامي لأخواتي العزيزات باسمة ربى ختام وسائدة وكل الأخوان فأنا مشتاق لهم كثيراً.

تنسمتُ الحرية ورأينا أن الدنيا قد تغيرت، وصعدت جبال فلسطين لساعات طويلة، ومررنا بالسهول الواسعة، وعلمت أن سهل عرابة بلدي، قطعة صغيرة من سهول بيسان والناصرة. سلام الى كل الأهل والأصدقاء.

سلامي إلى ابنة شقيقتي “افيهات” والتي لبست جرابينها وقطعت بها الجبال، سلام إلى عبد الله وهديل ويوسف وزوجة رداد والاهل جميعا سارة رهف وغادة ومحمد والجميع سلام خاصة إلى هدى وأنا مشتاق إليها كثيرا وسأبعث لها كل القصة والحكاية".

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