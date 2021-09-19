الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مع الحدث

صفقة الغواصات الفرنسية وازمة المعسكر الغربي

الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

كيف تقرأ ازمة المعسكر الغربي بعد الغاء صفقة غواصات الفرنسية مع استراليا؟

ماذا يعني اعتبار باريس ما حصل من الجانب الامريكي طعنة بالظهر وسلوك مرفوض؟

هل الصفقة الجديدة بين واشنطن ولندن وكانبرا تدشين لحرب باردة مع الصين؟

لماذا اعتبرت بكين هذه الشراكة تضر بمنع انتشار الاسلحة النووية وتدمر الاستقرار؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيوف الحلقة:

الباحثة في الشؤون الدولية الدكتورة هدى رزق

عضو حزب المحافظين البريطانيين الدكتور وفيق مصطفى

الكاتب السياسي مناف كيلاني

صفقة الغواصات الفرنسية وازمة المعسكر الغربي

كيف تقرأ ازمة المعسكر الغربي بعد الغاء صفقة غواصات الفرنسية مع استراليا؟

ماذا يعني اعتبار باريس ما حصل من الجانب الامريكي طعنة بالظهر وسلوك مرفوض؟

هل الصفقة الجديدة بين واشنطن ولندن وكانبرا تدشين لحرب باردة مع الصين؟

لماذا اعتبرت بكين هذه الشراكة تضر بمنع انتشار الاسلحة النووية وتدمر الاستقرار؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيوف الحلقة:

الباحثة في الشؤون الدولية الدكتورة هدى رزق

عضو حزب المحافظين البريطانيين الدكتور وفيق مصطفى

الكاتب السياسي مناف كيلاني

روابط ذات صلة

لودريان: أزمة صفقة الغواصات كذب واحتقار لفرنسا

بعد أزمة الغواصات.. باريس تعمل مع الهند لترسيخ نظام دولي تعددي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية اليمنية تنفي إشاعة فتح مطار صنعاء بشروط

رابطة علماء اليمن: 'ثورة 21 سبتمبر' محطة ثورية مليئة بالدروس والعبر

عمليات كربلاء توجه بقطع جميع مداخل المدينة القديمة

بشرى للسوريين.. بيع السكر والشاي على البطاقة الذكية دون تسجيل

التاريخ لا ينسى.. 39 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا

بقايا رجل عمره 71 عاما داخل جوف تمساح في ولاية لويزيانا الأميركية!