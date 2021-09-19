الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

ماذا يعني اعتبار باريس ما حصل من الجانب الامريكي طعنة بالظهر وسلوك مرفوض؟

هل الصفقة الجديدة بين واشنطن ولندن وكانبرا تدشين لحرب باردة مع الصين؟

لماذا اعتبرت بكين هذه الشراكة تضر بمنع انتشار الاسلحة النووية وتدمر الاستقرار؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيوف الحلقة:

الباحثة في الشؤون الدولية الدكتورة هدى رزق

عضو حزب المحافظين البريطانيين الدكتور وفيق مصطفى

الكاتب السياسي مناف كيلاني

صفقة الغواصات الفرنسية وازمة المعسكر الغربي

كيف تقرأ ازمة المعسكر الغربي بعد الغاء صفقة غواصات الفرنسية مع استراليا؟

ماذا يعني اعتبار باريس ما حصل من الجانب الامريكي طعنة بالظهر وسلوك مرفوض؟

هل الصفقة الجديدة بين واشنطن ولندن وكانبرا تدشين لحرب باردة مع الصين؟

لماذا اعتبرت بكين هذه الشراكة تضر بمنع انتشار الاسلحة النووية وتدمر الاستقرار؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيوف الحلقة:

الباحثة في الشؤون الدولية الدكتورة هدى رزق

عضو حزب المحافظين البريطانيين الدكتور وفيق مصطفى

الكاتب السياسي مناف كيلاني