قطر تبدأ تجربة مقاتلات 'أبابيل' أمريكية الصنع

العالم - قطر

وقالت وسائل إعلام قطرية، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد العطية، قام بتجربة طائرات "أبابيل F15-QA"، في سماء الولايات المتحدة.

وكانت دولة قطر أعلنت في 26 أغسطس الماضي، تدشينها الطائرة المقاتلة "أبابيل" خلال احتفالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" حينها، إن الطائرة المقاتلة "إف 15 كيو إيه-أبابيل" ستمنح تفوقاً جوياً كبيراً لقطر في المنطقة.

​ولفتت إلى أن تلك المقاتلة تتميز بأنها من طائرات الجيل القادم للمقاتلات، حيث تتمتع بتقنيات جديدة مثل ضوابط أنظمة الرحلة الإلكترونية، وقمرة القيادة الرقمية الزجاجية بالكامل، وأجهزة الاستشعار الحديثة، و تقنية الرادار المطورة، وقدرات الحرب الإلكترونية المدعومة بالهندسة الرقمية والتصنيع المتقدم، والتي تجعل منها قفزة تحولية لمقاتلات "إف-15".

ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى من مقاتلات "أبابيل" إلى قطر، في وقت لاحق من هذا العام، بعد الانتهاء من التدريب الأولي للأطقم الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر هذه الطائرة بنظر الخبراء من أفضل المقاتلات من حيث القدرة على المناورة السريعة، سواء في المهام الهجومية أو الدفاعية.