تعيين العميد طيار نصير زادة نائبا لرئيس الاركان العامة الايرانية

العالم - ايران

وجاء تعيين العميد طيار نصير زادة بقرار من قبل قائد الثورة الاسلامية وبناء على اقتراح من رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري.

وكان العميد طيار نصير زادة قبل هذا الوقت قائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقرأ رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة العميد محمد شیرازی قرار التعيين في مراسم تقديم العميد نصير زادة نائبا لرئيس الاركان العامة للقوات المسلحة والذي تمت الاشارة فيه الى ان قرار التعيين جاء بناء على الالتزام والجدارة والخبرة التي يمتلكها.

وورد في القرار ايضا: ان المتوقع هو بذل الجهود اللائقة والمثمرة في الارتقاء بالقدرات الدفاعية والامنية للقوات المسلحة في ظل استخدام الطاقات النخبوية والخبيرة وفق راي رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر والتقدير للعميد محمد رضا قرائي آشتياني لجهوده القيمة التي بذلها خلال فترة توليه هذا المنصب.

يذكر انه تم قبل فترة اختيار العميد آشتياني وزيرا للدفاع واسناد القوات المسلحة ضمن التشكيلة الوزارية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي والتي حازت على ثقة النواب في مجلس الشورى الاسلامي.