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الكشف عن سر التاريخ "الخطأ" على ساعة يد بوتين!

الكشف عن سر التاريخ
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن "لغز" تاريخ "خطأ" شوهد على شاشة ساعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم تصويته في الانتخابات.

العالم - منوعات

وفي وقت سابق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لبوتين أثناء إدلائه بصوته عن طريق التصويت الإلكتروني يوم الجمعة 17 سبتمبر في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وعلى ساعته يظهر تاريخ 10 سبتمبر.

وقال بيسكوف لوكالة نوفوستي إن "بوتين لم يضبط التاريخ على ساعته، وهو لا ينظر إليه، ولا يستخدم التاريخ على ساعته إطلاقا، وهذا هو سبب وجود تاريخ آخر عليها".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية كشف يوم الجمعة أن بوتين "صوت إلكترونيا" في انتخابات مجلس الدوما (النواب)، الغرفة الدنيا من برلمان البلاد.

وكانت هذه المرة الأولى التي يصوت فيها بوتين في انتخابات بطريقة إلكترونية بدل حضوره مركز اقتراع.

كان بوتين أعلن يوم الخميس الماضي أن قراره عزل نفسه لمدة زمنية معينة يعود إلى إصابة "عشرات الأشخاص" المقربين منه بفيروس كورونا المستجد.

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