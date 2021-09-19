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المبعوثان الأممي والأمريكي في مسقط لبحث وقف لاطلاق النار في اليمن

المبعوثان الأممي والأمريكي في مسقط لبحث وقف لاطلاق النار في اليمن
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم الاحد في مسقط المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ .

العالم- اليمن

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية انه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قِبل كافة الأطراف وتسهيل انسياب المواد الإنسانية، والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار".

وبحسب الوكالة، استعرض المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ، الذي يزور مسقط، مع وزير الخارجية العُماني، "آخر المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن".

وتلعب سلطنة عُمان التي تستضيف رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام، دور وساطة لوقف العدوان على اليمن.

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