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بعد عملية نفق الحرية.. الاحتلال يقرر تشديد حراسة سجن جلبوع

بعد عملية نفق الحرية.. الاحتلال يقرر تشديد حراسة سجن جلبوع
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قالت القناة 20 العبرية اليوم الاثنين، ان قوات الاحتلال ستعزز سجن جلبوع بحراس من سجون مختلفة سيعملون لفترات أطول.

العالم - الاحتلال

وبينت القناة ان الاحتلال سيجري تفتيش وعد للأسرى من خلف نوافذ الزنازين قد تصل إلى “مرة كل ربع ساعة” على مدار اليوم.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل التضييق على الاسرى داخل سجن جلبوع بعد الانتصار الكبير الذي حققه الاسرى الستة ، وقدرتهم على انتزاع حريتهم بعد حفر نفق ،داخل اكثر السجون الاسرائيلية تحصيناً ، مما شكل صفعة للاحتلال .

وفي سياق آخر أكد مسؤولون في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لموقع “والا” العبري، أن الوضع في الضفة غير مستقر، وبعض المناطق أصبحت تشكل مركزا مهما للمقاومة.

وأوضحوا أن الفترة القادمة حساسة، خاصة مع اقتراب موسم الزيتون الذي تكثر فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وهو ما قد ينتج عنه احتكاكات ومواجهات.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر العسكرية الإسرائيلية أنه بسبب كثرة المتنزهين من المستوطنين في الضفة خلال ما يسمونه “عطلة عيد العرش”، قد يقع احتكاكات مع الفلسطينيين.

وأشارت مصادر الموقع إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع مستوى التأهب والاستعداد، خوفًا من عمليات تستهدف مستوطنين وجنود، في الضفة الغربية.

وبحسب الموقع، فإن جيش الاحتلال يأخذ بعين الاعتبار حجم الأسلحة التي تم الكشف عنها في أنحاء الضفة، في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص في مخيم جنين.

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