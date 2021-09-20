الصحة العراقية تسجل 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، إنها سجلت 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبهذا يصل العدد الكلّي للمصابين بالفيروس في العراق إلى 1978412 شخصاً.

وذكرت الوزارة إنها سجلت 47 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليصبح المجموع الكلّي للوفيات جرّاء فيروس كورونا 21869 حالة، منذ انتشار الجائحة في البلاد.

أما حالات الشفاء فبلغت 4878 حالة خلال 24 ساعة، وبهذا يرتفع عدد الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس إلى 1867818 شخصاً في جميع أنحاء البلاد.

وزارة الصحة أشارت في البيان إلى أن هناك 115113 شخصاً تلقّوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبهذا يبلغ المجموع الكلّي للملقحين من الفيروس 4444542 شخصاً.