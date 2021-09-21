السيد الحوثي يدعو الشعب اليمني للحضور في مسيرات ذكرى 21 سبتمبر

العالم - اليمن

وأوضح أن خروج الشعب اليمني بقبائله وشبابه ومختلف مكوناته هو تعبير عن موقفه الذي عبر فيه عن إيمانه وهويته بقوافله من الرجال والعطاء والمدد وفي كل المجالات، مؤكدا أن هذا هو ميدان الشعب يعبر فيه عن عزته وكرامته ويجسد فيه الهوية الإيمانية بالقول والفعل .

وأضاف السيد الحوثي أن الحضور في الفعالية يعبر عن ثباتنا وثقتنا بالله ربنا خاصة ونجن نرى بشائر الانتصارات والتقدم قائمة وموجودة بفضل الله وعونه.

وفي ذات السياق دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، للمشاركة الواسعة في مسيرات إحياء الذكرى السابعة لثورة الـ21 من سبتمبر يوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة المنظمة في العاصمة صنعاء ساحة شارع المطار مكانا لمسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر عصر الثلاثاء.

كما حددت اللجنة المنظمة ساحات الفعاليات في المحافظات على النحو التالي:

صعدة: صباح الثلاثاء في مركز المحافظة وفي مديرية رازح.

الحديدة: عصر الثلاثاء في ساحتي المدينة وبيت الفقيه.

حجة: الثلاثاء صباحا في المدينة وعصرا في المحابشة .

عمران: صباح الثلاثاء في المدينة.

ذمار: صباح الثلاثاء في ساحة الثورة بالمدينة

إب: صباح الثلاثاء في المدينة ويريم والعدين والقاعدة.

الجوف: صباح الثلاثاء في ساحتي الحزم والعنان.

البيضاء : صباح الثلاثاء في مدينتي البيضاء ورداع.

المحويت: صباح الثلاثاء في المدينة.

مارب : صباح الثلاثاء في منطقة قانية بمديرية ماهلية.

الضالع: صباح الثلاثاء في مدينة دمت.

ريمة: صباح الثلاثاء في مديرية الجبين.