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فرنسا: يجب تبني نهج تنافسي مع الصين بدل استراتيجيات المواجهة

فرنسا: يجب تبني نهج تنافسي مع الصين بدل استراتيجيات المواجهة
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى تبني "نهج تنافسي" مع الصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي بدل "الاستراتيجيات التي تأخذ طابع المواجهة بشكل كبير".

العالم - اوروبا

وجاء تصريح لودريان تعليقا على اتفاقية "أوكوس" الجديدة بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف: "نعتقد أن المناخ بين اللاعبين في منطقة المحيط الهادئ والهندي يجب أن يكون تسابقا تنافسيا، والأكيد والمهم أن يكون الأوروبيون حاضرين ولهم موقعهم ضمن هذه الاستراتيجية".

وكان لودريان قال إن بلاده تنتظر من شركائها تفسيرات بشأن اتفاقية "أوكوس" بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلى أن "هناك أزمة ثقة في هذا الأمر".

يذكر أن اتفاقية "أوكوس" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أدت إلى إلغاء صفقة غواصات فرنسية ضخمة بقيمة 37 مليار دولار لأستراليا.

وتقول فرنسا إن الاتفاقية أدت إلى "أزمة خطيرة" بين الدولتين الحليفتين.

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