شاهد.. روسيا تختبر طائرة متطورة بدون طيار في إدلب

العالم-سوريا

وأضافت وسائل الإعلام الروسية، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن اختبارات الأسلحة الروسية في سوريا متواصلة على وجه الخصوص، وتم نشر الصور التي التقطتها UAV ZALA 421-16E5G في محافظة إدلب، والتقطت الطائرة صوراً لكل من مواقع الجماعات المسلحة، ومواقع الجيش التركي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى الجودة العالية للتصوير، ونوهت أن التاريخ الدقيق للرحلة لا يزال مجهولاً، إلا أن زيتون رصدت مقطعاً مصوراً للطائرة ZALA 421-16E5G كانت قد نشرته قناة ZALA AERO على اليوتيوب في منتصف شهر نيسان أبريل من العام الحالي، وتظهر الصور التي التقطتها الطائرة ZALA 421-16E5G.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أنه تم تطوير الطائرة بدون طيار ZALA 421-16E5G من قبل مجموعة ZALA AERO، وهي جزء من شركة كلاشينكوف، وأنها قادرة على إجراء استطلاع للأهداف داخل دائرة نصف قطرها أكثر من 100 كيلومتر، وأنها مزودة بكاميرا فيديو 60X FullHD، ويمكن لـ zALA 421-16E5G البقاء في الهواء لمدة 12 ساعة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح قبل عام أن “الاختبار العملي الناجح للسلاح الروسي في سوريا أكد فعاليته، وحصل على خبرة في استخدام الأسلحة الجديدة في سوريا خلال الحرب”، وأوضح أن بلاده نفذت خططها لتصدير السلاح في عام 2019 بنسبة بلغت 102بالمئة، وهو ما يشكل زيادة فاقت المتوقع بأكثر من ملياري دولار.