شاهد: وزيرالخارجية الفرنسي يرفض اللقاء بنظيره الاميركي

العالم - أوروبا

وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان شن في نيويورك هجوماً جديداً على الولايات المتّحدة داعيا الأوروبيين إلى "التفكير مليّاً" بالتحالفات.

وقال لودريان:"الموضوع المطروح اليوم، فضلاً عن فسخ عقد صناعي، هو الفسخ القاسي وغير المتوقّع وغير المبرّر، ما يهمّ الآن هو أولاً وقبل كلّ شيء مسألة انهيار الثقة بين شركاء. التحالف يعني الشفافية وعدم الاختباء وكلّ هذا يحتاج إلى توضيح اليوم".

لودريان وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة اكد أنّه لا يعتزم لقاء نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بنيويورك فيما طالب البيت الابيض بتقديم ايضاحات وتفسيرات لفرنسا خلال الاتصال الهاتفي الذي سيجريه الرئيس جو بايدن بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في وقت لاحق من الاسبوع.

الاتحاد الاوروبي بدوره طالب بتوضيح. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ندد بـ"قلة وفاء" واشنطن فيما عبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عن تفاجئ التكتل الأوروبي بالإعلان عن التحالف الدفاعي واكد تضامن وزراء خارجية التكتل مع باريس.

وقال بوريل:"وزراء الخارجية السبعة والعشرين اعتبروا أنّ الخلاف الذي نشب بين باريس وواشنطن ليس "مسألة ثنائية" بل قضيّة "أثّرت" على الاتّحاد الأوروبي بأسره. نأسف لأنّ التحالف المعلن لا يسير باتجاه مزيد من التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

واعلنت واشنطن منتصف هذا الشهر تشكيل تحالف استراتيجي جديد بإسم اوكوس يضمّ كلاً من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ويهدف بشكل اساسي لمواجهة الصين ما أدى إلى فسخ عقد تسلح مهمّ بين فرنسا وأستراليا بلغت قيمته ما يقارب سبعة وثلاثين مليار دولار الامر الذي اثار ازمة وجعل الأوروبيين يشعرون بأن بايدن يتجاهلهم، تماما مثلما كانت الحال في عهد سلفه دونالد ترامب.