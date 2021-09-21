مصر تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

العالم- مصر

وقالت الرئاسة المصرية في بيان نشرته عبر موقعها على الانترنت: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021".

وأعلن التلفزيوين المصري، اليوم الثلاثاء، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وقال في خبر عاجل: "رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما".