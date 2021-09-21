شاهد.. زوار الامام الحسين(ع) يستمرون في مشاركتهم في مسيرة الاربعين

العالم - العراق

أكثر من أحد عشر الف موكب خدمي من كافة المحافظات العراقية، ونحو ستين موكبا عربيا واجنبيا من بينها مواكب من الصين، السويد، السعودية، سوريا، إيران، لبنان، باكستان، الهند، نيجيريا، كينيا، ودول اخرى تشارك في عزاء اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) المليونية والتي انطلقت مراسمها وشعائرها.



قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والذي يعمل على تنظيم عملية تسجيل ودخول المواكب الحسينية والخدمية وتأمين الأماكن التي تخصص لهم أعلن عن تجهيز المواكب الحسينية واصحابها بالمحروقات من النفط الابيض والغاز مجانا إضافة إلى الماء الصالح للشرب. وأكد القسم على ضرورة الألتزام بالتوصيات التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا وتوجيهات وزارة الصحة العراقية في تطبيق شروط الوقاية والسلامة.



وتزامنا مع تدفق الزائرين نحو مرقد سيد الشهداء (عليه السلام)أعلن قسم تطوير الموارد البشرية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن المباشرة بنشر المحطات الفكرية والثقافية في المداخل الرئيسية لمحافظة كربلاء موضحا أن هذه المحطات تعنى بالنشاط الفكري الثقافي مثل التوقيع على تعهدات بعدم ترك الصلاة، وبر الوالدين بالإضافة الى عدم نشر الاشاعة ونقل المعلومات من مصادرها فقط.

ومن أهم الفقرات في المحطات هو طباعة ملصق كبير يكتب فيه أسماء من كان لديه شهيد من الزائرين لاهداء بعض الخطوات له وأيضا للتذكير بتضحيات الشهداءز كما تحتوي المحطات على مسابقات وإعطاء معلومات عامة للزائرين بالإضافة الى فقرة يدون فيها الزائرون مشاكلهم وملاحظاتهم على أن ترفع بعد انتهاء الزيارة لادارة العتبة الحسينية المقدسة لتشخيص الحالات والوقوف عندها ومحاولة إيجاد الحلول لها.