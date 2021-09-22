البرهان: محاولة الانقلاب أجهضتها القوات المسلحة السودانية

العالم- السودان

وقال البرهان في كلمة له: "كلنا شركاء في حماية البلاد. نحن أوصياء على البلد وتحقيق أحلام شبابه"، مضيفا: "لن تتمكن أي جهة من إبعاد القوات المسلحة عن المشهد".

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن الجيش "سيبذل كل الجهود للحفاظ على وحدة السودان"، لافتا إلى أن "التغيير في السودان تحميه القوات المسلحة".

وتابع قائلا: "نؤيد إقامة دولة ديمقراطية مدنية عن طريق الانتخابات وسنساعد في تأسيسها. لن نسمح لأحد بالاستئثار بالحكم بالمرحلة الانتقالية، ولا يجب إقصاء أي طرف من شركاء الفترة الانتقالية".