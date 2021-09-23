وزيرا خارجية إيران والمجر يؤكدان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو الأربعاء في نيويورك على هامس اجتماع الدورة الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، حيث تباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية، لا سيما العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال التعليم، بالإضافة إلى آخر التطورات في أفغانستان.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى الجهود المبذولة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية كإحدى الأولويات الرئيسية للعلاقات بين طهران وبودابست ، وفي هذا السياق، اقترح إنشاء لجنة مشتركة في أقرب فرصة وإعداد خارطة طريق للعلاقات، وشدد على ضرورة بذل جهود لحل المشاكل، مشيرا إلى أن بعض الاتفاقات السابقة لم تتقدم بالسرعة المتوقعة.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أن أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة يدرسون في المجر ويوجد تقريبا نفس العدد من خريجي الجامعات من المجر في ايران، واعتبرها أساسا لتعميق العلاقات بين البلدين.

من جانبه اشار وزير خارجة المجر إلى زيارته لطهران عام 2015 والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة، معلنا استعداده لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال زيارته القادمة إلى طهران.

وقال بيتر سيارتو، ان الحظر الأمريكي خلق مشاكل، لكن في غضون ذلك حاولنا تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشددا على التزام بودابست بتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن الطلاب الإيرانيين هم من بين أفضل الطلاب الأجانب في المجر، وأعلن استعداده لتوسيع التعاون التعليمي.

وأعلنت المجر عن استعدادها للتبرع بـ100 الف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا لايران، وبناء على اقتراح أمير عبداللهيان، تم الاتفاق على تخصيص هذا اللقاح لتطعيم اللاجئين الأفغان داخل إيران.