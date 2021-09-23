لبنان بدون كهرباء أخر الشهر الحالي

العالم ـ لبنان

ولفت المكتب في بيان، إلى أن «مخزونها المتبقّي من المحروقات الذي كان مؤمّناً بموجب السلفة المعطاة لها بموجب القانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021، لا سيّما لمادتَي الفيول أويل (Grade A) و(Grade B) منه، قد تدنّى بشكل حاد جداً، بحيث أنه قد نفد بالكامل في كلّ من معمل الجية الحراري والباخرتين المنتجتَين للطاقة «فاطمة غول» و «أورهان باي»، ممّا أدّى إلى توقّفها قسرياً عن إنتاج الطاقة»، لافتاً إلى أنه «شارف على النفاد من جهة أخرى في كلّ من معمل الذوق الحراري، وكلياً في معملَي المحرّكات العكسية في الذوق والجية، إلا لمحرّك واحد في كل منهما، الأمر الذي سيؤدّي أيضاً إلى توقفها قسرياً عن إنتاج الطاقة».

وأكد المكتب الإعلامي أن الشركة «استنفدت كل الخيارات الممكن اللجوء إليها، ولم يعد بإمكانها سوى تسيير المجموعات الإنتاجية المتبقية، بما يتجانس مع مخزونها المتبقّي من المحروقات، وكميّات المحروقات المرتقب توريدها بموجب اتفاقيّة التبادل مع الدولة العراقية، والتي لا تكفي وحدها سوى لقدرة إنتاجيّة بحدود 500 ميغاواط كحدّ أقصى».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه «لا يزال يتعذّر على المؤسسة منذ عدّة أشهر، استخدام فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها لدى مصرف لبنان، جرّاء عمليات جباية فواتير الاشتراكات بالتغذية في التيار الكهربائي، وذلك في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات بالعملة الصعبة لزوم إنتاج الطاقة؛ على الرغم من سعيها الحثيث مع جميع المعنيّين بهذا الشأن».