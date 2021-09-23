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المالكي يشدد على ضرورة تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الانتخابات

المالكي يشدد على ضرورة تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الانتخابات
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، على ضرورة تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الانتخابات المقبلة وضرورة منعها ليكون القرار للناخب العراقي بشكل مستقل عن تأثير هذه التدخلات وبما يخدم مصلحة العراق والعراقيين.

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف".

وبحسب البيان فقد "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون في المجال الاقتصادي والأمني ومكافحة الإرهاب، كما بحث عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

ولفت البيان الى ان "الجانبين تباحثا حول التحديات التي تواجه العملية السياسية والإنتخابات المقبلة في العراق، حيث اكد المالكي على اهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات بإعتبارها تعبير حقيقي عن ارادة شعبية معلنة للتمسك بالديمقراطية وتعزيزها لبناء نظام ديمقراطي قادر على مواجهة التحديات".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على "ضرورة تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الانتخابات المقبلة وضرورة منعها ليكون القرار للناخب العراقي بشكل مستقل عن تأثير هذه التدخلات وبما يخدم مصلحة العراق والعراقيين"، مشددا على "توفير البيئة الامنية اللازمة لانجاح العملية الانتخابية".

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المالكي يشدد على ضرورة تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الانتخابات

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