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مناورات روسية وسط تدريبات أوكرانية ـــ أميركية

مناورات روسية وسط تدريبات أوكرانية ـــ أميركية
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أجرت البحرية الروسية، تدريبات على قصف أهداف في البحر الأسود قبالة سواحل القرم التي ضمتها إليها، في الوقت الذي تجري فيه أوكرانيا والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.

العالم - روسيا

وتشارك في التدريبات التي تجري في أوكرانيا، الولايات المتحدة وقوات من دول أخرى في حلف شمال الأطلسي وتستمر حتى الأول من تشرين الأول.

وجاءت هذه التدريبات في أعقاب مناورات حربية ضخمة أجرتها روسيا وروسيا البيضاء هذا الشهر وأثارت انزعاج الغرب.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن أسطول البحر الأسود الروسي تدرب على رصد وتدمير أهداف بحرية باستخدام باستخدام منظومة "باستيون" الصاروخية للدفاع الساحلي، ، وهي نظام متطور ومتنقل "سطح-سطح" للدفاع المضاد للسفن.

من جهته، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن منظومة "باستيون" يمكنها قصف أهداف بحرية على بعد 350 كيلومتراً وأهداف برية على بعد 450 كيلومتراً.

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