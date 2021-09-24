امير عبداللهيان يلتقي مع الامين العام للامم المتحدة

العالم - ايران

وأفادت وكالة انباء فارس، بأن حسين امير عبداللهيان التقى يوم الخميس مع انطونيو غوتيريش في نيويورك على هامش اعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، حيث بحث الجانبان اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان غوتيريش قد اجرى محادثات هاتفية مع امير عبداللهيان في 9 أيلول/سبتمبر، هنأه فيها بحصوله على ثقة البرلمان وزيرا للخارجية الايرانية، واصفا الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها دولة مؤثرة للغاية بين اعضاء منظمة الامم المتحدة، معلنا ان المنظمة تتوقع تعاونا وثيقا مع الرئيس الايراني ووزير الخارجية.

ووصل حسين امير عبداللهيان مساء الاثنين 20 أيلول/سبتمبر الى نيويورك للمشاركة في اعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة. وقد اجرى خلال فترة تواجده في نيويورك العديد من اللقاءات والمحادثات مع وزراء خارجية عدد من الدول بما فيها؛ لوكسمبورغ وفنلندا وكرواتيا والهند وسوريا وفنزويلا وبريطانيا وألمانيا واسبانيا وايرلندا وبيلاروسيا، فضلا عن اللقاء مع الرئيس العراقي ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.