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رئيس وزراء الإحتلال يجتمع مع نظيريه البحريني والإماراتي

رئيس وزراء الإحتلال يجتمع مع نظيريه البحريني والإماراتي
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة "رويترز"، عن لقاء مرتقب سيجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، مع وزيرين من البحرين والإمارات.

العالم - الإمارات

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر لها، إن الاجتماع الذي سيعقده "بينيت"، الأحد، يعد الأول الذي يعقده مع قيادات من دول مجلس التعاون منذ توليه منصبه منتصف العام الحالي.

وأوضحت أن اللقاء سيضم وزير الخارجية البحريني "عبد اللطيف الزياني"، ووزيراً إماراتياً آخر (لم تكشف اسمه).

فيما كانت قد توقعت وسائل إعلام عبرية، عقد لقاءات ثنائية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" ووزراء من الدول العربية الموقعة على اتفاقات التطبيع الأخيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء السبت، أنه من المتوقع أن يلتقي "بينيت" خلال زيارته لنيويورك على هامش حضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزراء من الدول التي وقَّعت على "الاتفاقيات الإبراهيمية"، أو اتفاق التطبيع مع "إسرائيل".

وفي 15 سبتمبر 2020، وقّعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع "إسرائيل" في واشنطن برعاية أمريكية، وسط رفض شعبي واسع للخطوة.

وخلال العام حاولت الأطراف الموقعة على الاتفاق منحه زخماً أكبر عبر توقيع عشرات الاتفاقات في مجال الاقتصاد والمال والسياحة والسفر والبحث العلمي، فضلاً عن إقرار تسهيلات لدخول المواطنين بشكل متبادل، ولقاءات وزيارات متبادلة بين الجانبين.

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رئيس وزراء الإحتلال يجتمع مع نظيريه البحريني والإماراتي