أضرار تجاوزت 200 دونم حصيلة نحو 12 حريقاً باللاذقية السورية

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قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر أوضح لمراسل سانا أن فرق الإطفاء في الفوج ووحدة إطفاء جبلة ودائرة الحراج سيطرت على حريق نشب بالأراضي الزراعية في قرية القبو بريف جبلة وأتى على نحو 50 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات لافتاً إلى اشتراك نحو 7 آليات بتطويق الحريق ومنع تمدده والسيطرة عليه قبل أن يمتد لمنازل المواطنين.

وأشار إلى أنه تم إخماد حريق زراعي في أراضي قرية قايا بريف اللاذقية بمشاركة نحو 7 آليات من دائرة الحراج وفوج إطفاء اللاذقية إضافة إلى فرقة حرائق مقدراً المساحة المتضررة بنحو 150 دونماً من أشجار الزيتون والحمضيات والأعشاب.

كما سيطرت فرق الإطفاء على حريق زراعي في قرية بقيلون التابعة لبلدية المعلقة بريف القرداحة وفق رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة المهندس باسم دوبا الذي لفت إلى مشاركة 6 إطفائيات وجرار إطفاء من مديرية زراعة اللاذقية وفرقة حرائق من قلعة المهالبة بإخماد الحريق الذي أسفر عن احتراق نحو 30 دونماً.

وأشار رئيس بلدية المعلقة نظام خضور إلى إصابة أحد المواطنين بحالة اختناق جراء استنشاقه الدخان أثناء مساعدته عمال الإطفاء في إخماد النيران حيث تم نقله إلى مشفى القرداحة ومنه إلى مشفى تشرين الجامعي لتلقي العلاج.

وأخمدت فرق الإطفاء وفق المهندس دوبا حريقاً زراعياً في بسوت بريف القرداحة أتى على نحو 25 دونماً وحريقاً زراعياً في منطقة الشيخ إحسان بضواحي المدينة أتى على مساحة 10 دونمات وحريقاً زراعياً في قرية العيسوية في البسيط إضافة إلى حرائق زراعية أخرى بوادي صالح وشامية المهالبة وفديو.