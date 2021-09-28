شاهد.. دعوات للرئيس التونسي بالتراجع عن قراراته

العالم - مراسلون

بينما اعلن راشد الغنوشي رئيس البرلمان المعلقة أشغاله تمسكه بصفته النيابية اكد نواب برلمانيون من توجهات مختلفة وجود نقاشات جدية بشان امكانية عقد جلسة للبرلمان خارج مقره الرئيسي بباردو رغم الامر الرئاسي بمواصلة تعليق اشغاله.

تجمع حزبي جديد يضم احزاب التيار الديمقراطي والتكتل وافاق تونس والحزب الجمهوري اعلن تشكيل تنسيقية موحدة تدعو الرئيس قيس سعيد للتراجع عن قراراته دون الرجوع الى منظومة ما قبل 25 من حزيران.

في وقت تستفحل فيه الازمة السياسية حذر فاعلون سياسيون واقتصاديون من تاخر اصدار قانون المالية التكميلي وميزانية الدولة للسنة المقبلة من تداعيات ذلك على البلاد.

مؤشرات صراع على الشرعية تلوح في افق البلد المنهك بصراعاته السياسية منذ سنوات.

جزء هام من قادة الاحزاب السياسية في تونس يطالبون الرئيس بالرجوع من قراراته الأخيرة بوقت قد تعافي قيس سعيد بالفعل شوطا لا يستهان به في تحييد منظومة ما قبل 25 من جويلية ليصبح الرجوع على اعقاب صعب للغاية.