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قائد الثورة الاسلامية يعين بيمان جبلي رئيسا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون

قائد الثورة الاسلامية يعين بيمان جبلي رئيسا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

بانتهاء فترة رئاسة السيد علي علي عسكري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون اصدر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الاربعاء، قرارا عيّن بموجبه الدكتور بيمان جبلي رئيسا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون .

العالم - ايران

واكد قائد الثورة الاسلامية في قرار التعيين على قضايا عدة من بينها "النهوض بمستوى الوعي العام والمعرفة " ، "التوجيه الثقافي" ، "تعزيز الروح والشعور بالهوية الوطنية والثورية" ، "نشر الأمل والحيوية" و "تعزيز نمط الحياة الإسلامية الإيرانية" باعتبارها من أولويات عمل الجهاز الإعلامي الوطني في الفترة الجديدة .

وفيما يلي نص مرسوم قائد الثورة الإسلامية :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور بيمان الجبالي دام توفيقه

مع انتهاء فترة العمل الجاد للدكتور علي عسكري والتي ترافقت مع الجهود الحثيثة والدؤوبة لذلك المدير الأمين والمخلص ، ونظرا لأهليتكم الدينية والثورية ، وتخصصكم وتجاربكم القيمة التي اكتسبتموها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، اقوم بتعيينكم رئيسا لتلك المؤسسة لمدة خمسة اعوام .

الجهاز الإعلامي الوطني هو بمثابة جامعة لرفع مستوى الوعي العام والمعرفة ، ومنصة لمواجهة موجات التشويه والتحريف ونشر الفتن ، وملاذ للجميع للاستمتاع بآثار الجمال والفن ، ومكان لنشر الأمل والأمل على صعيد المجتمع.

التوجيه الثقافي ، وتعزيز روح الهوية الوطنية والثورية وإحساسها ، وترويج أسلوب الحياة الإسلامية الإيرانية ، وتعزيز التضامن الوطني من بين الأولويات التي يجب تحقيقها من خلال تعزيز رأس المال البشري وتطوير جودة البرامج والاستفادة من الابداع والعمل الدؤوب على مدار الساعة إن شاء الله.

ارى من واجبي أن أعبر عن خالص امتناني للدكتور على عسكري على جهوده الدؤوبة خلال فترة رئاسته ، والتي تستحق الثناء حقا ، وأن أنصحك بالاستفادة من خططه طويلة الأجل وغير المكتملة.

أسأل الله تعالى لك التوفيق.

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بتعيين من قائد الثورة الاسلامية.. بيمان جبلي رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية + فيديو