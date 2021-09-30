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قائد القوة البرية الايرانية يعلن عن اجراء مناورات غدا شمال غرب البلاد

قائد القوة البرية الايرانية يعلن عن اجراء مناورات غدا شمال غرب البلاد
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري بان عددا من وحدات هذه القوة ستجري يوم غد الجمعة مناورات في منطقة شمال غرب البلاد.

العالم - ايران

وقال العميد حيدري في تصريح له اليوم الخميس: ان مناورات "فاتحو خيبر" ستنطلق يوم غد في منطقة شمال غرب البلاد بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وحرب الكترونية وبدعم ناري من مروحيات طيران الجيش.

واضاف: ان هذه المناورات تقام في هذه المنطقة بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة.

واوضح بان مناورات القوات المسلحة في هذه المنطقة ومختلف مناطق البلاد الاخرى تجري وفق تخطيط دقيق وبناء على برنامج تقويمي بهدف اختبار الاسلحة والمعدات وتقييم القدرات القتالية للقوات المسلحة في اي منطقة في البلاد وحدودها.

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