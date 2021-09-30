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وزير خارجية الكويت يصل الى الجزائر

وزير خارجية الكويت يصل الى الجزائر
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

وصل وزير خارجية الكويت"أحمد ناصر المحمد الصباح"، اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا مشتركة.

العالم - الكويت

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، وصل إلى الجزائر في زيارة عمل تستمر يومين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كان في استقباله.

وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن يلتقي الناصر، اليوم الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن دولة الكويت أعربت عن أسفها حول مستجدات العلاقات بين الجزائر والمغرب، مؤكدةً ضرورة حل هذا الخلاف عبر الحوار وإعادة العلاقات على نحو يضمن مصالح البلدين.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان نُشر في 25 أغسطس الماضي: إنها "تأسف لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، وتأمل طي صفحة هذا الخلاف عبر الحوار بما يضمن عودة العلاقات على نحو يحقق مصالح البلدين ويخدم العمل العربي المشترك".

يذكر أن وزير الخارجية الكويتي أجرى جولة مغاربية موسعة لدول شمال أفريقيا في مايو الماضي، بدأها من ليبيا ثم الجزائر، وصولاً إلى تونس والمغرب وموريتانيا.

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