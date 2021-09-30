منح ملكية أقدم غابة استوائية مطيرة بالعالم لهؤلاء السكان!

العالم- خاص بالعالم

وعلى الرغم من أن مساحتها لا تزيد على الف ومئتي كيلو متر مربع لكنها تحتضن أكبر تشكيلة متنوعة من النباتات والحيوانات على وجه الأرض.

كل تلك المساحة والميزات انتقلت ملكيتها ضمن اتفاق جديد لإدارتها الى من يعرفون بسكان الأرض الأصليين في خطوة هي الأولى من نوعها.

وقالت ميجان سكانلون وزيرة البيئة في كوينزلاند: "انه معلم مهم حقًا في تاريخ كوينزلاند ويصحح أخطاء بعض الماضي في هذه الولاية. نقل أقدم غابة مطيرة في العالم للسكان الأصليين يعني أن أقدم ثقافة حية لا تزال قادرة على حماية تلك الأصول المهمة".

ويُقدّر عمر غابة دينتري المطيرة بحوالي مئة وثمانين مليون سنة مما يجعلها أكبر بعشرات ملايين السنين من الأمازون. كما تضم هذه المنطقة المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 1988 أعلى رقم للسلالات النباتية والحيوانية النادرة أو المهددة بالانقراض في أي بقعة من العالم. لكن هذا المتنزه الوطني في المنطقة الاستوائية واجه ضغوطا مستمرة بسبب تغير المناخ وقطع الأشجار.

وقالت ممثلة السكان الأصليين في استراليا لينيت روز جونسون: "إنه أمر مبهج أن نستمع إلى الأرض إلى المحيط إلى الطيور، وأود أن أشكر أولئك الذين رحلوا منذ فترة طويلة وكان هذا حلمهم والآن أصبح هذا الحلم حقيقة".

وتستوطن في منطقة دينتري أعلى نسبة من النباتات البدائية المزهرة في العالم فمن بين تسعة عشر عائلة نباتية بدائية توجد اثنتا عشرة منها هناك.

وتمكِّن زيارة الغابة التي تتجاور مع موقع مهم آخر للتراث العالمي وهو الحاجز المرجاني العظيم السائحين من الحصول على خبرات كبيرة في الطبيعة المفتوحة والحياة البرية والمناطق النائية الموحشة بالإضافة للحصول على المعلومات البيئية حول أكثر النظم البيئة تباينا في العالم.