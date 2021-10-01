الخطيب: ندعوا لإبعاد المسار القضائي في جريمة المرفأ عن التسييس

العالم _لبنان

وأشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى "ان السيادة في لبنان​ كانت وما تزال عرضة للانتهاكات ال​اسرائيل​ية منذ ان غرس الاستعمار كيان الشر في منطقتنا العربية والاسلامية ليكون قاعدة انطلاق لاقامة اسرائيل الكبرى وفق الرؤية التلمودية بهدف السيطرة على العالم وتفتيت الدول وتخريبها ونشر الفتن والفساد فيها، فهذا الكيان لم يوفر دولة عربية واسلامية من مكائده وفتنه.

وكان لبنان الضحية الثانية بعد ​فلسطين​ ولم تسلم منطقة لبنانية او قرية جنوبية من جرائمه واعتداءاته التي توالت على مدى عقود كانت الدولة اللبنانية تكتفي بالشجب والادانة وتقديم الشكاوى الى مجلس الامن و​الامم المتحدة​ التي تحولت الى حائط مبكى لا تنفع الدموع عندها، حتى ان القرارات الدولية لم تنفذ وبقيت حبرا على ورق حتى استطاعت ​المقاومة​ فرض حضورها وقوتها في الصراع مع العدو الصهيوني.

واليوم يشهد لبنان شكلا جديدا من الحروب الصهيو اميركية عنوانها التجويع والحصار ومحاولات تأليب اللبنانيين على المقاومة وايجاد شرخ في معادلة قوة لبنان المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته، ولقد ردت المقاومة على حصار لبنان وتجويع واذلال اللبنانيين بأن كسرت الحصار والعقوبات الأميركية وحفظت سيادة لبنان وتحملت المسؤولية الوطنية في دعم شعبها بالمحروقات لتثبت من جديد انها ضمانة لحفظ لبنان وهي اكثر حرصا على شعبه ولن تسمح بتجويعه وإذلاله".

ورأى الخطيب، "ان فاجعة وعن تحقيقات انفجار المرفا قال الخطيب انه بما حملته من نكبات وويلات هي قضية جميع اللبنانيين التواقين لكشف الحقيقة، ونحن نجدد تضامننا ووقوفنا مع أهلنا المكلومين من ذوي شهداء هذه الجريمة المرفأ، ونشدد على ضرورة كشف الحقيقة كاملة لمحاكمة ومعاقبة الذين استوردوا النيترات وعرضوا المواطنين للخمحاسيثبتورطه واهماله، وفي الوقت عينه نحذر من حرف المسار القضائي عن اتجاهه وندعو الى ابعاده عن التسييس خدمة للعدل واحتراما لشهداء لبنان ووفاء لدمائهم الطاهرة".