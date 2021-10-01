على العدو الاسرائيلي ان يفهم بان لبنان ليس ساحة مفتوحة لخروقاته واعتداءاته

العالم - لبنان

وقال سماحته:” اليوم المقاومة تستند لشعبية واسعة ومتجذرة وواعية والهدف الجديد القديم لاعداء لبنان ولادواتهم في الداخل ضرب هذه البيئة، وزعزعة ثقة الناس بالمقاومة، وفصل اللبنانيين عن المقاومة، والدخول من بوابة الانتخابات النيابية لاضعاف حزب الله، وتغيير المعادلة الداخلية، والسيطرة على المجلس النيابي المقبل، من اجل تحقيق اهداف عجزوا عن تحقيقها حتى الان، وفي مقدمها اخذ لبنان الى التطبيع مع العدو ”.

وشدد على انه” بالرغم من كل هذه المحاولات فان حزب الله يزداد قوة وشعبية وحضورا، وسنخوض الاستحقاق الانتخابي وثقتنا بوعي شعبنا كبيرة،ولن تنطلي عليه مؤامراتهم والاعيبُهم، واذا كان هناك من يعتقد بانه يستطيع تغيير المعادلة السياسية في البلد واخذ لبنان الى حيث يريد العدو، فهو واهم، نحن سنواجه هذا المشروع ولن نتخلى عن حقنا في ارضنا ومياهنا ونفطنا، وسنتمسك بهذا الحق ونستثمرهذه الثروات وفق مصلحة شعبنا وبلدنا”.