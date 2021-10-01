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الشيخ دعموش:

على العدو الاسرائيلي ان يفهم بان لبنان ليس ساحة مفتوحة لخروقاته واعتداءاته

على العدو الاسرائيلي ان يفهم بان لبنان ليس ساحة مفتوحة لخروقاته واعتداءاته
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان”المقاومة الاسلامية في لبنان ستواصل جهادها ومقاومتها طالما هناك احتلال واعتداءات وخروقات اسرائيلية لسيادة لبنان، وهي ملتزمة بحماية لبنان والدفاع عن سيادته ولن تسكت على اي اعتداء يتعرض له من قبل العدو”، معتبرا ان”اسقاط المسيرة الاسرائيلية التي اخترقت الاجواء اللبنانية بالامس يأتي في سياق هذا الالتزام، وعلى العدو الاسرائيلي ان يفهم بان لبنان ليس ساحة مفتوحة لاعتداءاته ولمسيراته التجسسية، والمقاومة تملك الارادة والعزم والجهوزية للرد على الاعتداءات والخروقات متى تشاء وكيفما تشاء”.

العالم - لبنان

وقال سماحته:” اليوم المقاومة تستند لشعبية واسعة ومتجذرة وواعية والهدف الجديد القديم لاعداء لبنان ولادواتهم في الداخل ضرب هذه البيئة، وزعزعة ثقة الناس بالمقاومة، وفصل اللبنانيين عن المقاومة، والدخول من بوابة الانتخابات النيابية لاضعاف حزب الله، وتغيير المعادلة الداخلية، والسيطرة على المجلس النيابي المقبل، من اجل تحقيق اهداف عجزوا عن تحقيقها حتى الان، وفي مقدمها اخذ لبنان الى التطبيع مع العدو ”.

وشدد على انه” بالرغم من كل هذه المحاولات فان حزب الله يزداد قوة وشعبية وحضورا، وسنخوض الاستحقاق الانتخابي وثقتنا بوعي شعبنا كبيرة،ولن تنطلي عليه مؤامراتهم والاعيبُهم، واذا كان هناك من يعتقد بانه يستطيع تغيير المعادلة السياسية في البلد واخذ لبنان الى حيث يريد العدو، فهو واهم، نحن سنواجه هذا المشروع ولن نتخلى عن حقنا في ارضنا ومياهنا ونفطنا، وسنتمسك بهذا الحق ونستثمرهذه الثروات وفق مصلحة شعبنا وبلدنا”.

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