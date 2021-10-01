فيديو..مظاهرات منددة للتطبيع في البحرين والمعارضة تدعو لمشاركة واسعة

العالم- البحرين

ووصل وزير خارجية الكيان الاسرائيلي يائير لابيد الى البحرين، في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي منذ إعلان تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة قبل عام. وأصدرت العديد من قوى المعارضة في البحرين بيانات استنكرت فيها زيارة لابيد، وافتتاح سفارة للكيان الإسرائيلي في المنامة.

ودعت المعارضة البحرينية في سترة المواطنون البحرينيون للمشاركة الواسعة اليوم الجمعة الساعة الرابعة عصرا في التظاهرة المنددة والمستنكرة لزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني ورفضا لإفتتاح سفارة الكيان الغاصب في البحرين.

تظاهرة منددة للتطبيع في البحرين

ومواصلة لردود الافعال الشعبية المنددة بزيارة وزير خارجية الكيان الاسرائيلي يائير لابيد الى البحرين انطلقت مسيرة شعبية غاضبة في العاصمة المنامة حيث احرق المحتجون علم الاحتلال تنديدا بافتتاح السفارة الصهيونية في المنامة وتنديدًا بكل خطوات التطبيع والخيانة مع الكيان الصهيوني .

حرق العلم الاسرائيلي

واكد المتظاهرون في قلب العاصمة المنامة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الصهيوني.