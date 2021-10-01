الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو..مظاهرات منددة للتطبيع في البحرين والمعارضة تدعو لمشاركة واسعة

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

دعت المعارضة البحرينية المواطنون البحرينيون للمشاركة الواسعة في التظاهرة المنددة والمستنكرة لزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني ورفضا لإفتتاح سفارة الكيان الغاصب في البحرين.

العالم- البحرين

ووصل وزير خارجية الكيان الاسرائيلي يائير لابيد الى البحرين، في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي منذ إعلان تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة قبل عام. وأصدرت العديد من قوى المعارضة في البحرين بيانات استنكرت فيها زيارة لابيد، وافتتاح سفارة للكيان الإسرائيلي في المنامة.

ودعت المعارضة البحرينية في سترة المواطنون البحرينيون للمشاركة الواسعة اليوم الجمعة الساعة الرابعة عصرا في التظاهرة المنددة والمستنكرة لزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني ورفضا لإفتتاح سفارة الكيان الغاصب في البحرين.

تظاهرة منددة للتطبيع في البحرين

ومواصلة لردود الافعال الشعبية المنددة بزيارة وزير خارجية الكيان الاسرائيلي يائير لابيد الى البحرين انطلقت مسيرة شعبية غاضبة في العاصمة المنامة حيث احرق المحتجون علم الاحتلال تنديدا بافتتاح السفارة الصهيونية في المنامة وتنديدًا بكل خطوات التطبيع والخيانة مع الكيان الصهيوني .

حرق العلم الاسرائيلي

واكد المتظاهرون في قلب العاصمة المنامة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

المزید من الصور

فيديو..مظاهرات منددة للتطبيع في البحرين والمعارضة تدعو لمشاركة واسعة

روابط ذات صلة

کیان الاحتلال والبحرين يبحثان توقيع 'اتفاقية عسكرية'

البحرين ترفض الصهاينة.. وصمة عار أبدية تلاحق آل خليفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الأمن يناقش طرد إثيوبيا موظفين أمميين

استمرار إغلاق مطار صنعاء.. الأدوية الموجودة بثلاجة المطار معرضة للتلف

تجمع العلماء: يطالب الحكومة اتخاذ قرارات سريعة لضمان حق لبنان بمياهه الإقليمية

أسعار الغاز تواصل ارتفاعها في القارة الأوروبية

شاهد.. الشعب البحريني سيجهض كل مؤامرات النظام الخليفي مع الاحتلال

حماس: هنية ينعى الداعية محمد بارود