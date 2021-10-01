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الفلبين تدرس حظر إرسال عمالتها إلى السعودية

الفلبين تدرس حظر إرسال عمالتها إلى السعودية
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

تدرس الحكومة الفلبينية تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية، في محاولة للضغط من أجل استعادة اثنتين من العاملات الفلبينيات يعملن كمساعدات منزليات لدى جنرال سعودي سابق.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وقالت رئيسة إدارة العمل ومعلومات التوظيف والخدمة العامة، رولي فرانشيا، إن "مكتب العمل الفلبيني رفع توصياته لوزير العمل، سيلفستر بيلو، بهدف تعليق إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية، إذا لم تسلمهم الأخيرة مساعدتين منزليتين بحلول 30 سبتمبر".

ولفتت إلى أن "الوزير بيلو لا يزال يفكر في الخيارات ويطلب من وكالات التوظيف الأجنبية والمحلية العمل معا من أجل العودة الآمنة للعمال الفلبينيين في الخارج"، مؤكدة أن "وكالات حكومية مختلفة تساعد المنظمة في التفاوض مع الجنرال السعودي السابق، عايد الجعيد، من أجل إعادة العاملات".

وقال موقع "فلبين ستار" إن الجعيد استخدم 16 عاملة فلبينية، اتهمنه بأنه كان يعاملهن "كالعبيد"، فيما لا تزال هناك عاملتان تعملان لديه.

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