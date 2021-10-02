السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

هکذا تهين مستشارة لابيد ولي العهد البحريني

هکذا تهين مستشارة لابيد ولي العهد البحريني
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

وجهت مستشارة وزير خارجية الاحتلال "تمي نيسا"، إهانة لولي عهد البحرين، لدى اسقبال يائير لابيد، ونشرت صورة لقائها به وكتبت فوق الصورة ساخرة منه: "مهتمة أن أعرف من مصدر أول: كم يدفع ولي عهد ضريبة على كل متر مربع في قصره".

العالم - البحرين

تهكمت مسؤولة صهيونية على ولي عهد البحرين "سلمان بن حمد بن عيسى"، أثناء زيارتها له في العاصمة البحرينية، المنامة.

ونشرت "تمي نيسا"، مستشارة وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، صورة لقائها بولي العهد وكتبت فوق الصورة ساخرة منه: “مهتمة أن أعرف من مصدر أول: كم يدفع ولي عهد ضريبة على كل متر مربع في قصره”.

ويشير تعليق المسؤولة الصهيونية إلى احتقارها للنظام البحريني، وعدم احترامها لحلفائها الجدد، حتى بعد توقيع اتفاقيات التطبيع بشكل رسمي.

وبدأ “لابيد” زيارة إلى البحرين، افتتح خلالها سفارة لكيان الاحتلال في المنامة، وذلك في “ظل رفض عارم من أبناء الشعب البحریني”.

روابط ذات صلة

لاأهلا ولاسهلا بلابيد..البحرينيون يحرقون علم اسرائيل

تظاهرات وبيانات تنديدا بالتطبيع في البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عمليات بغداد تكشف عن خطة تأمين المراكز الانتخابية

«قسد» تقرع باب دمشق: التخلّي الأميركي يسرّع التسوية

حان الوقت لبن سلمان تجرّع الكأس المرّ قبل وقوع هذا الامر!

في الذكرى الثالثة من اغتيال خاشقجي: أين الجثة؟

الاحتلال يرسل أسرى "نفق الحرية" من جلبوع إلى 5 سجون مختلفة

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا في مأزق حقيقي