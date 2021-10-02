هکذا تهين مستشارة لابيد ولي العهد البحريني

العالم - البحرين

تهكمت مسؤولة صهيونية على ولي عهد البحرين "سلمان بن حمد بن عيسى"، أثناء زيارتها له في العاصمة البحرينية، المنامة.

ونشرت "تمي نيسا"، مستشارة وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، صورة لقائها بولي العهد وكتبت فوق الصورة ساخرة منه: “مهتمة أن أعرف من مصدر أول: كم يدفع ولي عهد ضريبة على كل متر مربع في قصره”.

ويشير تعليق المسؤولة الصهيونية إلى احتقارها للنظام البحريني، وعدم احترامها لحلفائها الجدد، حتى بعد توقيع اتفاقيات التطبيع بشكل رسمي.

وبدأ “لابيد” زيارة إلى البحرين، افتتح خلالها سفارة لكيان الاحتلال في المنامة، وذلك في “ظل رفض عارم من أبناء الشعب البحریني”.