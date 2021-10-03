مقتل إعلامي بهجوم لمسلحين مجهولين في أفغانستان

العالم - حوادث

وقالت مصادر إعلامية محلية في ولاية ننغرهار،إنّ معروف سادات قُتل في هجوم لمسلحين مجهولين بالمدينة، كما أصيب نجله بجراح.

وأضافت المصادر أنّ المسلحين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ الهجوم، مؤكدة أنّ معروف سادات كان يعمل مع العديد من وسائل الإعلام المحلية خلال الأعوام الماضية.

من جانبها، أعربت لجنة حماية حقوق الإعلاميين في أفغانستان، في بيان، عن أسفها الشديد حيال قتل معروف السادات واعتبرت الحادث "مأساوياً"، مطالبة حكومة "طالبان" باتخاذ تدابير لازمة لحماية الإعلاميين في أفغانستان.

وقُتل في المدينة نفسها،يوم السبت، خمسة أشخاص؛ أربعة منهم من حركة "طالبان"، في هجوم لمسلحين مجهولي الهوية في شرق أفغانستان.

وقال مجاهد أحمد، أحد سكان منطقة واتر بمب في الضاحية الثالثة من مدينة جلال أباد، إنّ الهجوم وقع مساءً، حيث قام مسلحون مجهولون بإطلاق نار كثيف من سيارة "توك توك" على سيارة مدنية أخرى بداخلها مسلحو "طالبان".

وأَضاف مجاهد،أنّ المسلحين لاذوا بالفرار بعد أن قتلوا أربعة من عناصر "طالبان" كانوا داخل السيارة، كما قُتل طفل كان يمر في المنطقة وقت وقوع الهجوم، مشيراً إلى أنّ "طالبان" شنّت حملة أمنية في المنطقة واعتقلت عدداً من الأشخاص.

وفي العاصمة كابول، قُتل، يوم السبت، القاضي السابق في الحكومة محراب الدين، وأخوه، في هجوم لمسلحين مجهولين في منطقة أحمد شاه بابا مينه، ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجمات، كما لم تعلق "طالبان" عليها رسمياً حتى الآن.