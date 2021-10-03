منتخب العراق يتوجه إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان (صورة)

العالم-رياضة

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، ان "وفد منتخبنا الوطني توجه إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

هذا وأكد المسؤول الإعلامي لمنتخب لبنان وديع عبد النور أن منتخب بلده جاهز لخوض المواجهة المقبلة، أمام منتخبنا الوطني، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال، نملك معلومات كافية عن المنتخب العراقي، ويبقى هو منتخب مرشح للتنافس في المجموعة، ولكن برأيي أن منتخبات العراق ولبنان وسوريا والإمارات قادرة على حجز المركز الثالث، ولن يكون مفاجئاً انتصار منتخب على آخر، وذلك لتقارب المستويات الفنية، بينما يمنح إيران وكوريا الجنوبية أفضلية بحكم نوعية اللاعبين، والخبرة الكبيرة في التصفيات المونديالية.

ويتصدر منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ4 نقاط، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما كان كل من لبنان وسوريا بالمركزين الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة، بـ 3 أهداف دون أن يسجل أي هدف.