الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 03-10-2021

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 03-10-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-10-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-10-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 03-10-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 03-10-2021

بالفيديو مسؤول سوداني: الأزمة السياسية عطلت عمل "السيادة" والبرلمان

نصائح مهمة قبل استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم

البرلمان الجزائري يرد على تصريحات ماكرون