"أوراق باندورا" تكشف أسرار علييف.. ماذا عن دور "إسرائيل"؟

العالم – كشكول

هذا التسريب الفضيحة عن علييف وعائلته وشركاءه، كان بامكان "اسرائيل"، بما تمتلك من نفوذ في الاعلام والصحافة الدولية، ان تحول دون نشره، حتى لا يتم احراج علييف، الذي فتح لها ابواب جمهورية اذربيجان على مصراعيها، حتى تغلغلت الى النظام التعليمي في جمهورية اذربيجان، ناهيك عن مراكز التجسس "الاسرائيلية" المنتشرة كالسرطان في هذا البلد، وتغلغل عملاء الموساد في جميع اروقة الاجهزة الحكومية وخاصة في المؤسستين العسكرية والامنية.

حقيقة العلاقة بين جمهورية اذربيجان والكيان الاسرائيلي، وتغلغل الاخير في جميع نواحي حياة الاولى، ليس لا يعد سرا فحسب، بل ان كبار مسؤولي جمهورية اذربيجان وعلى راسهم علييف نفسه، يفتخرون بهذه العلاقة، والتي كشفت عن جانب منها، الاعلام "الاسرائيلية" التي رُفعت في شوارع باكو وغيرها، بعد الحرب مع ارمينيا، والتي كانت لـ"اسرائيل" دورا مهما فيها، حيث ارسلت الى جمهورية اذربيجان احدث ما كانت تمتلك من اسلحة.

من الواضح ان تسريبات "اوراق باندورا" عن فضيحة علييف، لم تكن خافية عن عيون "اسرائيل"، الا انها كما يبدو لم تعمل على منعها او الحيلولة دون تسريبها، فـ"الاسرائيليون" لا يدخلون بلدا الا وافسدوه، وجمهورية اذربيجان، ليست استثناء، فمن المؤكد ان "اسرائيل" تعلم عن الحياة السرية لعلييف وعائلته اكثر مما تم تسريبه عبر "اوراق باندورا"، بعد ان اطلق يد عملاء الموساد في بلاده، ومن المؤكد ايضا ان "اسرائيل" ستستخدم هذه الاسرار والتسريبات كورقة ضغط ليس ضد علييف بل ضد جميع افراد عائلته والمقربين منه، في حال ارادوا يوما "التمرد" على "اسرائيل" ورجال الموساد.

بديهية في غاية البساطة غابت عن المسؤولين في جمهورية اذربيجان وهم يطلقون رجال الموساد ليتحركوا بحرية مطلقة في جميع مفاصل الدولة: وهي ان "اسرائيل" لم ولن تعترف يوما بجمهورية اذربيجان كحليف، فالحليف الوحيد لـ"اسرائيل" هي امريكا، وكل ما عداها من دول، ومن بينها جمهورية اذربيجان، تعتبر "وسائل" تستخدمها لتحقيق غاياتها، حتى دعمها لجمهورية اذربيجان في حربها ضد ارمينيا، لم يكن حبا بجمهورية اذربيجان، بل لاستغلالها اكثر في المستقبل في مخططاتها العدوانية ضد ايران وروسيا والصين، دون ادنى اكتراث للشعب الاذربيجاني ولا لمصالحه ولا امنه ولا مستقبله، فكل شيء بالنسبة لـ"سرائيل" ليس سوى "وسيلة"، ولكن للاسف سيكتشف المسؤوولون في جمهورية اذربيجان هذه الحقيقة بعد فوات الاوان.