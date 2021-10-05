القبض على قياديين كبيرين في داعش الارهابي بالانبار

العالم-العراق

وقالت المديرية، بحسب السومرية نيوز، انه "بعملية استباقية تميزت بدقة المعلومات الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة السابعة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة أسفرت عن ألقاء القبض على ما يسمى بآمر مفرزة لعصابات داعش الإرهابي والمسؤول عن المرابطات في جسر أدغيمه الرابط بين قضائيي القائم والرمانة وهو نفس المكان الذي تم فيه القبض عليه"، مبينة انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".



وفي بيان آخر للمديرية قالت ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة - احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- وبالتعاون مع قوات برية من لواء المشاة ٢٨ واثر معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على احدالارهابيين في قضاء القائم بالانبار كان مسؤولاً عن حفر الخنادق والسواتر لداعش الارهابي في القضاء من خلال شفل كان يمتلكه وكما عمل مسؤولا عن التوابين للمنتسبين والمواطنين".