الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 05-10-2021

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-10-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-10-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-10-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد:وفد اسرائيلي في واشنطن لبحث الملف النووي الايراني

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 05-10-2021

مصر تكشف عن امتلاك إثيوبيا كمية ضخمة من المياه

فرنسا: 216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية لرجال دين كاثوليك منذ 1950

نموذج للتخريف الاسرائيلي: "اسرائيل" التي تستجدي التهدئة من حماس كانت تريد مهاجمة ايران!

القطعات الأمنية تباشر مسك مراكز الاقتراع في العراق