نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 05-10-2021

قناة العالم
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٤٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الحركة الأسيرة في فلسطين تعلن أنها ستبدأ اليوم ظهرا خطوة احتجاجية جديدة ضد الإجراءات القمعية لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي
الحركة الأسيرة في فلسطين تعلن أنها ستبدأ اليوم ظهراً خطوة احتجاجية جديدة ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال القمعية
قائد الثورة الإسلامية في ايران يقيم مراسم العزاء بذكرى رحيل الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله واستشهاد سبطه الإمام الحسن المجتبى (ع)
مراسل العالم: وصول طائرة جديدة محملة بالمساعدات الانسانية الطبية والغذائية الايرانية الى مطار كابول الدولي
ماكرون: يتعين علي قمة مجموعة العشرين المقبلة توجيه رسالة واضحة لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بشأن شروط الاعتراف الدولي بها
ماكرون: يجب أن نواصل فحص تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: يجب أن يستمر العمل مع الجزائر ونأمل أن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريبا
مسؤول أمريكي كبير: مستشار الأمن القومي سوليفان طرح قضية خاشقجي في محادثات مع مسؤولين سعوديين الأسبوع الماضي
مساعدو بايدن سيبلغون الإسرائيليين الثلاثاء أن أمريكا ملتزمة بالدبلوماسية مع إيران لكنها ستسلك سبلا أخرى إذا فشلت المحادثات
مسؤول أمريكي: المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون سيتبادلون معلومات المخابرات ويجرون تقييما لمدى تطور برنامج إيران النووي
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 05-10-2021
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/10/05/163342981325366000.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/10/05/163342981325366000.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2021/10/05/163342916877617600.jpg
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-10-2021
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-10-2021
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-10-2021
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
سياسة اللف والدوران في عودة اميركا للمحادثات النووية
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧
مع الحدث
تداعيات التصعيد بين الجزائر وفرنسا
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥
خاص بالعالم- مراسلون
ايران قلقة..هل القوقاز مرتعاً لكيان الاحتلال؟
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧
حديث البحرين
المعارضة.. دعوة لمشروع بديل
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٣
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الإثنين 04 اكتوبر 2021
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٩
نوافذ
محور المقاومة وكسر الحصار الأمريكي – الجزء الثاني
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد:وفد اسرائيلي في واشنطن لبحث الملف النووي الايراني
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 05-10-2021
مصر تكشف عن امتلاك إثيوبيا كمية ضخمة من المياه
فرنسا: 216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية لرجال دين كاثوليك منذ 1950
نموذج للتخريف الاسرائيلي:
"اسرائيل" التي تستجدي التهدئة من حماس كانت تريد مهاجمة ايران!
القطعات الأمنية تباشر مسك مراكز الاقتراع في العراق
مقالات و تحليلات
تحشيد عسكري سوري في إدلب: تركيا تتحرّك لتلافي المواجهة
عراقيل تمنع من تحوّل لبنان الى دولة نفطيّة
السودان... اتهامات للعسكر بتقويض المرحلة الانتقالية
أين ستحط قافلة العلاقات الأردنية-السورية رحالها؟
انتخابات العراق وبوصلة المرجعية الدينية ضد الفوضى الامريكية
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.