لبنان.. البيطار يحدد مواعيد جديدة لإستجواب المسؤولين في قضية المرفأ

العالم-لبنان

12 تشرين الأول للوزير السابق والنائب علي حسن خليل

13 تشرين الأول للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق

28 من الشهر عينه لرئيس الحكومة السابق حسان دياب.

يذكر أنه في إطار قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتزم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد انهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.

ويشار إلى أنه في الرابع من آب/أغسطس، تسبب انفجار مروع عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

وتبين أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها دون أن يحركوا ساكنا.

ووفق تصريحات صحفية، حدد بيطار موعدا لاستجواب دياب، كمدعى عليه، من دون أن يفصح عنه. كذلك أعلن أنه وجه كتابا إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".