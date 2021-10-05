'أطباء بلا حدود' تندد بمقتل أحد موظفيها جنوب اليمن

العالم- اليمن

الدكتور عاطف الحرازي من تعز يعمل ممرض في اطباء بلا حدود كان في طريقه الى عدن فاوقفته احدى نقاط ما يسمى بالمجلس الانتقالي الامنية حاول التفاهم لكنهم لم يمهلوه واطلقوا عليه النار واردوه قتيلا.

ونعت المنظمة في بيان، نشرته عبر تويتر "الممرض عاطف سيف الحرازي الذي قتل على يد مسلحين (لم تحدد هويتهم) مساء الاثنين، خلال رحلة خاصة إلى عدن (جنوب) بصحبة أصدقائه"، دون تحديد مكان الواقعة بالضبط.

وأوضح البيان أن الحرازي (يمني الجنسية) عمل كممرض في المستشفى العام الذي تقدم له "أطباء بلا حدود" الدعم في مديرية "ذي السفال" بمحافظة إب شمالي اليمن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تحدثت وسائل إعلام عن مقتل الممرض المتعاقد مع منظمة أطباء بلا حدود "عاطف الحرازي" في إحدى النقاط العسكرية التابعة لمليشيا الاحتلال الاماراتي بما يسمى المجلس الانتقالي بمحافظة لحج (المحاذية لعدن).