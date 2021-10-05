الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

'أطباء بلا حدود' تندد بمقتل أحد موظفيها جنوب اليمن

'أطباء بلا حدود' تندد بمقتل أحد موظفيها جنوب اليمن
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

 أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية الإنسانية، الثلاثاء، مقتل أحد موظفيها العاملين في اليمن، برصاص (مليشيا الاحتلال) جنوب البلاد.

العالم- اليمن

الدكتور عاطف الحرازي من تعز يعمل ممرض في اطباء بلا حدود كان في طريقه الى عدن فاوقفته احدى نقاط ما يسمى بالمجلس الانتقالي الامنية حاول التفاهم لكنهم لم يمهلوه واطلقوا عليه النار واردوه قتيلا.

ونعت المنظمة في بيان، نشرته عبر تويتر "الممرض عاطف سيف الحرازي الذي قتل على يد مسلحين (لم تحدد هويتهم) مساء الاثنين، خلال رحلة خاصة إلى عدن (جنوب) بصحبة أصدقائه"، دون تحديد مكان الواقعة بالضبط.

وأوضح البيان أن الحرازي (يمني الجنسية) عمل كممرض في المستشفى العام الذي تقدم له "أطباء بلا حدود" الدعم في مديرية "ذي السفال" بمحافظة إب شمالي اليمن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تحدثت وسائل إعلام عن مقتل الممرض المتعاقد مع منظمة أطباء بلا حدود "عاطف الحرازي" في إحدى النقاط العسكرية التابعة لمليشيا الاحتلال الاماراتي بما يسمى المجلس الانتقالي بمحافظة لحج (المحاذية لعدن).

روابط ذات صلة

تقارير "باندورا": تورط السعودية في تزويد القاعدة وداعش في اليمن بالأسلحة

صنعاء:الأمم المتحدة تصدر مواد غذائية فاسدة إلى اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. العامري: ان الحفاظ على الحشد الشعبي من أولويات تحالف الفتح

شاهد.. وصول الشحنة الخامسة من المساعدات الايراني الى الشعب الافغاني

بانوراما .. وفد حماس في مصر وزيارة بلينكن الى فرنسا

الملف النووي..اميركا تحاول رمي الكرة في الملعب الايراني

برونزية جديدة للمصارع مجتبى غليج.. في المرتبة الثالثة.. إيران تنهي أداءها في بطولة العالم للمصارعة الحرة

'أطباء بلا حدود' تندد بمقتل أحد موظفيها جنوب اليمن