شاهد.. الدول العربية ومهمة استرضاء سوريا

العالم - خاص بالعالم

ورفض ابراهیم نظرية محاولة الدول العربية استرضاء سوريا لابعادها عن ايران، مؤكداً انه حتی الولايات المتحدة تحاول عن طريق المحادثات الخفية والعلنية استرضاء ايران.

وأضاف ابراهیم:"الولايات المتحدة الاميركية بدأت تدرك انها ماذا ستستفيد اذا ربحت الشرق الاوسط وخسرت ايران، فايران ليست مجرد بلد، بل هي الشرق الاوسط، وهي غرب أسيا، وهي جزء مهم جداً من وسط اسيا وبالتالي لايمكن بأي حال من الاحوال لايمكن القول لدمشق ابتعدي عن ايران وهي بنفس الوقت تقترب من ايران اكثر فأكثر".

وأكد ان محاولات الدول العربية لاستعادة علاقاتها مع دمشق، نتيجة لدماء محور المقاومة والجيش السوري.

وأوضح ابراهیم ان الدول العربية بإيحاء امريكي تبحث عن استعادة علاقاتها مع سوريا لان الكثير من الدول العربية تضررت من الحرب مع سوريا وليس لديها خيار اخر سوی لترميم اقتصادها المتضرر.