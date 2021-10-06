امير عبداللهيان: ايران ترفض أي وجود اسرائيلي على حدودها

العالم-اوروبا

وخلالَ مؤتمرٍ صِحافي مع نظيرِه الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أعربَ عبداللهيان عن عدمِ ارتياحِ ايران لتوسيعِ إحدى دولِ الجوار علاقاتِها مع الكيان الاسرائيلي.

وحولَ الموضوع النووي قالَ عبد اللهيان إنّ هناك عودةً قريبة للمفاوضات النووية بانتظارِ خطواتٍ عملية من إدارة بايدن.

كما لفتَ عبد اللهيان الى أنّ المباحثات مع لافروف شددتْ على أهميةِ تعزيزِ العلاقاتِ الثنائية في جميع المجالات.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وتنتظر موقف الرياض.

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو تحث الأصدقاء العرب والإيرانيين على المضي قدما في سبيل التقارب.

كذلك تطرق لافروف إلى الملف النووي الإيراني وقال إن موسكو وطهران تؤيدان استئناف للمفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في صيغة فيينا بأسرع وقت ممكن.

وأشار لافروف إلى أن المجتمع الدولي ينتظر عودة الولايات المتحدة إلى عملية التفاوض و "رفع القيود غير القانونية" فيما يتعلق بإيران وشركائها التجاريين.