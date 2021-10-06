المروحيات الأميركية تخرج دفعة جديدة لمسلحي "داعش" من سجون "قسد"

العالم - سوريا

وأوضحت مصادر "مركز سورية للتوثيق" أن الطائرات الأميركية نقلت اليوم الأربعاء حوالي 50 من مسلحي "داعش"، من سجني "غويران" و"الزراعة" في مدينة "الحسكة"، إلى القاعدة الأميركية غير الشرعية في مدينة "الشدادي" جنوباً.

وبينت المصادر أن عملية إخراج مسلحي "داعش" جرت وسط إجراءاتٍ أمنية مشددة وانتشار كثيف لمسلحي "قسد" في محيط السجنين، تزامناً مع إغلاق كافة الطرق المؤدية إليهما.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن من بين إرهابيي "داعش" الذين تم إخراجهم من السجن ستة مسؤولين سابقين في التنظيم.

وكان سبق أن قامت القوات الأميركية منتصف الشهر الماضي، بتأمين عملية نقل ما يقارب الـ60 مسلحاً من تنظيم "داعش" خارج سجن "نافكر" بمنطقة "القامشلي"، حيث تم نقلهم حينها إلى قاعدة في "الشدادي" أيضاً، ومن ثم إدخال جزء منهم إلى العراق مع نشر المتبقين في منطقة البادية السورية.

وعلم "مركز سورية للتوثيق" حينها أن معظم مسلحي "داعش" الذين أخرجوا من سجن "نافكر" يحملون الجنسيات العراقية والتونسية والسعودية، بمن فيهم مسؤول سابق فيما يسمى بـ"جهاز الشرطة" و"رئيس السجون" ومسؤول "قطاع التعليم" في التنظيم.

وتعمل الولايات المتحدة الأميركية منذ أشهر على إخراج مسلحي تنظيم "داعش" من سجون "قسد" عبر دفعاتٍ متتالية، تصب جميعها في القاعدة الأميركية غير الشرعية بمدينة "الشدادي"، والتي باتت مركزاً لتجهيز مسلحي التنظيم قبل نشرهم من قبل القوات الأميركية في منطقة البادية السورية بعد دعمهم بالعتاد والسلاح.

كما كان "مركز سورية للتوثيق" نشر عدة تقارير تثبت ضلوع الولايات المتحدة بعودة نشاط التنظيم في البادية السورية، بما فيها عمليات نقل مسلحيه المتكررة عبر المروحيات الأميركية من قاعدة "الشدادي" إلى عمق بادية "دير الزور" التي ينشط التنظيم فيها بشكلٍ رئيسي.