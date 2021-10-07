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محافظ البنك المركزي:

سوق العملة الاجنبية يجب ان تكون قابلة للتكهن من قبل الناشطين الاقتصاديين

سوق العملة الاجنبية يجب ان تكون قابلة للتكهن من قبل الناشطين الاقتصاديين
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

 صرح محافظ البنك المركزي الايراني علي صالح آبادي بان النظام البنكي في البلاد يجب ان يكون في خدمة جميع المواطنين، مؤكدا ضرورة ان تكون سوق العملة الاجنبية قابلة للتكهن من قبل الناشطين الاقتصاديين.

العالم - ايران

يتبع

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