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في إطار ازمة شرق السودان ..

شاهد.. شلل تام في موانئ البحر الأحمر

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

شلل تام يضرب كافة الموانئ على البحر الاحمر والطريق الرئيس بين الخرطوم وبورتسودان لاتزال مقطوعة منذ اسابيع، بعد التصعيد المستمر لمشكلة شرق البلاد، والتي تنعكس بصورة مباشرة على مجمل حركة الاقتصاد.

العالم - خاص بالعالم

تحذيرات مجلس الوزراء السوداني من أن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد لم تجد نفعا مع مجلس تكوينات قبلية شرق السودان ( المعروف بمجلس نظارات البجا) ليحسم الأخير موقفه بأن مسار شرق السودان بات خارج الحسابات ولن يطبق بالولايات الشرقية، وما يريده سيحصل عليه.

هذا المسار الذي جاء ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، أشعل غضب القبائل السودانية في الشرق، فهم يرونه سببا في تهميش مناطقهم، وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية فيها، مطالبين بإستبداله بمشاريع تنموية وإنعاشية.

مطالب مجلس نظارات البجا الذي يقود التظاهرات الشعبية لم تقف عند هذا الحد بل تعدته للمطالبة بحل الحكومة السودانية. وكان هذا شرط المجلس لدعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مسعاه لايجاد حلول لقضية شرق السودان.

وفي مسعى لتدارك خطر الاغلاق المستمر اعلن وزير المالية السوداني أنه سيتم نقل الأدوية والأسمدة إلى الخرطوم جوا من شرق السودان، إن أن هذه الخطة لن تشمل الوقود والقمح بسبب ارتفاع التكلفة، ما يترك الكثير من التساؤل في حال استمرار الازمة على حالها لفترة أطول.

ووسط هذا الجو المشحون خرج مجلس الوزراء السوداني ليعلن عن تفاهمات بين رئيس الوزراء و قوى الحرية والتغيير حول ضرورة التعامل بجدية مع قضية شرقِ السودان، وتقديم معالجات جادة لحلها.

فضلا عن تأكيد الحرية والتغيير على عزمها العمل لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة، يفضي الى توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة في التحول المدني الديمقراطي.

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